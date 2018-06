Heraanleg Van Den Nestlaan start in 2019 27 juni 2018

De reeds eerder aangekondigde wegen- en rioleringswerken in de Broechemse Van Den Nestlaan gaan wellicht begin volgend jaar van start. De gemeenteraad van Ranst keurde zopas de lastvoorwaarden en gunningswijze goed. In de Van Den Nestlaan komt een gescheiden rioleringsstelsel en in één moeite wordt het fietspad vernieuwd, tussen het kruispunt met Slijkstraat en de Ranstsesteenweg. "Het fietspad is versleten en aan vervanging toe", beweert schepen van Openbare Werken Fernand Bossaerts (CD&V). "Er komt een nieuw, drie meter breed fietspad dat in twee richtingen kan worden gebruikt." De kosten voor deze plannen worden geraamd op 1.685.000 euro, al wordt een belangrijk gedeelte gefinancierd door de Vlaamse overheid. (KDC)