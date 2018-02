Heraanleg Kromstraat vanaf 2020 22 februari 2018

02u51 0 Ranst Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakte een concrete timing bekend voor de heraanleg van de Kromstraat (N116) in Ranst. Nog dit voorjaar gaat een bouwaanvraag de deur uit en in 2020 zullen de werken worden uitgevoerd. De Kromstraat zou nadien een stuk veiliger moeten worden.

Begin deze maand gebeurde in de Kromstraat - een gewestweg - nog een dodelijk ongeval. Verder staat het kruispunt met de Kastanjelaan bij de Vlaamse regering officieel bekend als een 'zwart punt'. Twee jaar geleden liet AWV al verstaan dat men de Kromstraat veiliger wil inrichten - met onder andere vrij liggende fietspaden langs weerskanten en een voorsorteerstrook aan de Kastanjelaan - maar veel werd er nadien niet meer over vernomen. "Contacten met AWV leren ons dat de voorbereiding intussen in een eindfase zit", zegt Ransts schepen van verkeersveiligheid Tine Muyshondt (CD&V).





Jef Schoenmaekers van AWV bevestigt dat.





"Om de fietspaden te realiseren moesten er 121 perceeleigenaars in de straat een stukje grond afstaan. 72 van die innemingen zijn intussen gebeurd. Verder zijn er enkele aankoopbeloftes waarvan de notariële akte nog moet worden bevestigd. Dit voorjaar dienen we een bouwaanvraag in. De aanbestedingsprocedure wordt in principe in de tweede helft van het jaar afgerond. In 2019 kunnen de nutsmaatschappijen beginnen met hun voorbereidende werkzaamheden, waarna in de loop van 2020 de eigenlijk herinrichting van de weg kan gebeuren." (KDC)