Help Ranst proper maken 23 augustus 2018

De gemeente Ranst doet op zaterdag 15 september mee aan de World Cleanup Day. Het gemeentebestuur roept inwoners op om een ploegje samen te stellen om zwerfvuil op te ruimen. De gemeentelijke Dienst Omgeving zorgt voor het nodige materiaal en een kleine attentie. Op centrale plaatsen komen er containers om het afval te verzamelen: aan het gemeentehuis in Broechem, op de parking van school De Knipoog in Ranst, op de parking van school De Driehoek in Oelegem en op de parking van de sportterreinen in Emblem. Inschrijven kan tot 10 september door te mailen naar milieu@ranst.be. (KDC)