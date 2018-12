Grote kerstmarkt in Oelegem met festiviteiten voor jong en oud SEO

13 december 2018

10u58 0 Ranst Zaterdag 15 december is het zo ver en is het tijd om naar de kerstmarkt te gaan in Oelegem. De vzw ‘Gezellig Oelegem’ heeft er voor gezorgd dat het niet alleen knus wordt, maar ook heel leuk. De organisatie denkt ook aan iedereen, zowel jong als oud.

‘Gezellig Oelegem’ heeft haar best gedaan om een grote en vooral gezellige kerstmarkt te organiseren. De vzw heeft niet alleen gezorgd voor leuke kraampjes, maar ook voor toffe optredens. Harmonie VVV Schilde, Vocaal Ensemble Freya, Brood zonder Boter, Black Sheep Blues, The Wrong Choices en The Last Souls and Friends staan op de affiche. De optredens gaan door aan de kerk en aan de molen.

Jong en oud

De kerstmarkt is een gezellig gebeuren voor jong en oud. Naast de typische kerstkraampjes, kan je aan het Titsenkraam lekker genieten van het Oelegems Titsenbier. Aan de kinderen wordt er ook gedacht want zij kunnen proeven van ‘De fruitige Tits voor Kids’, een fruitsapje dat voor de allerjongsten werd gemaakt. De opbrengst van het nieuwe drankje gaat naar de Sint-Lucia school.

Praktisch:

De kerstmarkt start om 17 uur. Het einduur is voorzien om 22 uur.