GroenRand wil ecotunnels langs antitankgracht 20 maart 2018

02u44 0 Ranst Milieubeweging GroenRand pleit voor de aanleg van enkele zogenaamde ecotunnels langs de voormalige antitankgracht tussen Stabroek en Oelegem. De antitankgracht kruist op verschillende punten enkele drukke verkeersassen en daar heeft het wild het moeilijk om over te steken.

De antitankgracht tussen Stabroek en Oelegem is een 33 kilometer lange groene as door de Voorkempen. De vzw GroenRand ziet voor de gracht een belangrijke rol weggegeld als verbinding tussen tal van bossen.





"Het groen in Vlaanderen is fel versnipperd, wat het voor wilde dieren vaak lastig maakt om zich van het ene bos naar het andere te verplaatsen", zegt Dirk Weyler van GroenRand. "De antitankgracht is eigenlijk een mooie groene verbindingsas. Alleen is het zo dat de gracht op meerdere plaatsen een drukke weg kruist en dat blijft een probleem voor het wild. Bij de heraanleg van de N12 in Schilde en de N111 in Stabroek zijn er bijvoorbeeld kansen gemist om het voor wild veiliger te maken om over te steken."





Zonder opbreken

Toch is het volgens GroenRand nog niet te laat om op deze en nog enkele andere plaatsen de toestand te verbeteren. "Wij stellen voor om ecotunnels onder de wegen aan te leggen", zegt Dirk Weyler. "Door hun beperkte omvang kunnen dergelijke tunnels onder het wegdek worden geperst zonder alles op te breken. Ook wildrasters en wildspiegels kunnen steeds worden aangebracht." GroenRand vroeg de betrokken gemeentebesturen om maatregelen te nemen en klopte ook aan bij het Vlaamse gewest. Afwachten in hoeverre de overheden mee willen in dit verhaal. (KDC)