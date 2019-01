GroenRand vraagt coördinerende rol aan provincie Samira El Oiamari

11u00 0 Ranst GroenRand vindt dat de ruimte in Vlaanderen niet efficiënt gebruikt wordt. Daarom vraagt de vereniging om een coördinerende rol zodat de Vlaamse Overheid en andere belanghebbenden samen kunnen werken.

Vereniging GroenRand wil het open landschap in de provincie Antwerpen beschermen. Daarom wil de vereniging mee coördineren. Volgens de vereniging is een verandering van aanpak van cruciaal belang. “Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft getracht om een ommekeer in te zetten op dit vlak, maar door de relatief beperkte impact ervan, kan gesteld worden dat de ruimte in Vlaanderen nog steeds niet efficiënt gebruikt wordt.” Daarom wil GroenRand samen met de provincie en andere natuurverenigingen, zoals Natuurpunt, mee coördineren. “Om onze ‘Groenbalans’ te kunnen realiseren, hebben we de coördinerende rol nodig van de provincie.”

GroenRand droomt ervan om de Antitankgracht, een waterloop rond de stad Antwerpen, op te waarderen. “Onze open ruimte is volkomen versnipperd, zit vaak verstopt achter en tussen de linten en bestaat nog maar zelden op grote schaal”, laat Dirk Weyler, coördinator GroenRand, weten. “Er was nooit een eenduidige ruimtelijke strategie, waardoor die verbrokkeling van het open landschap is ontstaan.”

Betonstop

De vereniging vindt dat de ruimtelijke beleidsplannen ontbraken aan daadkracht. “De Vlaamse regering kondigde in haar Witboek over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen de ‘betonstop’ aan, maar tot een daadwerkelijke uitwerking wordt niet gekomen.” De leden van GroenRand reageren verontwaardigd. “We kregen de laatste tijd enorm veel ongeruste reacties.”

Door de aankondiging rond de betonstop, zijn grondeigenaren sneller en meer aan het bouwen. “Door de aangekondigde betonstop werd er in Vlaanderen in 2017 meer dan zeven hectare open ruimte per dag ingenomen.” Volgens Dirk en andere leden van Groenland kan er alvast een kleine stap in de goede richting gezet worden door prioritaire natuurverbindingsgebieden aan te duiden, waar niet mag gebouwd worden.