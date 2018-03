GroenRand heeft bezwaren bij plan Vrieselhof 07 maart 2018

Milieubeweging GroenRand dient een bezwaarschrift in tegen het voorgestelde beheersplan voor provinciaal groendomein Vrieselhof in Oelegem. GroenRand kan zich in grote lijnen vinden in het plan, maar heeft tegelijk enkele bemerkingen.





"Ons belangrijkste bezwaar gaat over de plannen om de parking te verleggen richting taverne Remise", zegt Dirk Weyler van GroenRand. "De huidige parking moet wijken voor grasland en dat lijkt ons niet de beste zet. Momenteel zijn de parkeerplaatsen perfect geïntegreerd in het bos, waardoor de auto's visueel gecamoufleerd worden. Door de parking te verplaatsen naar een centralere plek in het domein dreigt de natuur meer verstoord te worden. Daar waar de nieuwe autostaanplaatsen moeten komen zou dan ook nog eens een stuk bos moeten verdwijnen. De kosten die deze operatie met zich meebrengt vinden wij onverantwoord."





Weyler benadrukt dat de plannen die gisteren in deze krant uit de doeken werden gedaan nog niet definitief zijn. Nog tot 9 maart kunnen bezwaren worden overgemaakt aan het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos. (KDC)