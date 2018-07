Groen zegt het met cartoons 10 juli 2018

Groen is in Ranst begonnen met een opvallende precampagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tekenaar Gier - het pseudoniem van Turnhoutenaar Gie Campo - schudde een paar 'groene' cartoons uit de mouw die de komende weken zullen opduiken in het Ranstse straatbeeld.





"Met Groen proberen we bij elke verkiezing origineel uit de hoek te komen", vertelt Ransts gemeenteraadslid en lijsttrekker Luc Redig. "Deze keer vatten we het idee op om met cartoons te gaan werken. Via één van onze leden kwamen we in contact met Gier en die sprong graag mee op de kar. Wij reikten de cartoonist een aantal thema's aan en hij werkte die uit tot enkele geslaagde tekeningen. Die plaatsen we bij wijze van precampagne op een vijftigtal plaatsen in onze gemeente."





In de cartoons komen enkele algemene groene stokpaardjes aan bod, maar ook een paar specifiek Ranstse thema's. Zo komt in de prent links hiernaast goed tot uiting hoe Groen denkt over bijkomende industrie in het gebied De Keer.





Overigens liet Groen nog wat extra namen los die op 14 oktober op de lijst zullen staan. Raadslid Kurt De Belder krijgt plaats drie en verder staat de top acht vol nieuwkomers. Zo krijgen Annelies Creten, Stefanie Gijsels, Femke Arnouts, Joris Van Camp, Joren Verspeelt en Olivier Van Impe alle kansen. Ex-schepen Dirk van Nimwegen engageerde zich om de lijst te duwen. (KDC)