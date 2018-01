Groen: "Gele fietsstroken moeten breder" 19 januari 2018

02u50 0 Ranst De fractie van Groen zal maandag tijdens de gemeenteraadszitting van Ranst een interpellatie doen over de recent aangelegde fietssuggestiestroken in het centrum van deeldorp Emblem. Die stroken blijken smaller dan aangeraden wordt in het Vlaamse Fietsvademecum.

Eind vorig jaar zijn in de Emblemse Dorpsstraat fietssuggestiestroken aangelegd. Groen heeft daar een dubbel gevoel bij. "Enerzijds zijn we blij dat het gemeentebestuur aan de fietsers denkt. Anderzijds is het zo dat de stroken slechts 1 meter breed zijn, terwijl het Vlaamse Fietsvademecum minstens 1,70 meter aanraadt", zeggen groene raadsleden Luc Redig en Kurt De Belder. "Als je iets doet, doe het dan ineens goed. We hebben vaker het gevoel dat het bestuur soms meer zou kunnen doen voor de zwakke weggebruiker."





Schepen van Openbare Werken Fernand Bossaerts (CD&V) benadrukt dat de situatie in Emblem hoe dan ook veiliger is geworden en hij zegt dat er ook een logische verklaring is voor de gekozen breedte van één meter. Die verklaring houdt hij liever voor de gemeenteraadsleden, tijdens de zitting. (KDC)