Gratis optreden Paul Michiels 02 juli 2018

Op zaterdag 7 juli is er in provinciaal domein Vrieselhof in Oelegem het jaarlijkse Parkevenement. Vanaf 16 uur is er kinderanimatie en muziek op het grasplein voor het kasteel. Hoofdact is Paul Michiels, die om 22.30 uur begint op te treden. Het evenement kadert in 'Vlaanderen Feest' en is gratis toegankelijk. (KDC)