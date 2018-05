Gemeente wil niet weten van 'knip' in Mollentstraat 30 mei 2018

02u26 1 Ranst Het 'zwarte' kruispunt Mollentstraat-N14-Nijlensesteenweg in Broechem (Ranst) kan een stuk veiliger als er in de Mollentstraat een 'knip' komt voor autoverkeer, zegt het Agentschap voor Wegen en Verkeer. Maar het gemeentebestuur van Ranst wil daar vooralsnog niet van weten.

Sinds dit jaar staat het kruispunt in kwestie op een geüpdatete Vlaamse lijst van zwarte punten. Reden genoeg voor Ransts gemeenteraadslid Kurt De Belder (Groen) om zich verder in de materie te verdiepen. De Belder stuurde een brief met vragen en opmerkingen naar het AWV en uit het antwoord blijkt dat de dienst een zogenaamde knip in de Mollentstraat genegen is. "Van zodra de derde fase van de globale heraanleg van de N14 er komt, zal AWV die knip zelf realiseren", leest De Belder voor uit de brief van AWV. Die heraanleg komt er wel pas ten vroegste in 2021. "Het agentschap laat verder weten dat men de knip op zich nu al wel wil voorzien, maar dat kan dan enkel mits de gemeente Ranst akkoord gaat."





Groen deed tijdens de jongste gemeenteraadszitting een voorstel in die richting, maar de meerderheid wou niet mee. "Wij baseren ons op objectieve gegevens", aldus schepen van Mobiliteit Fernand Bossaerts (CD&V). "De voorbije vier jaar zijn op de locatie acht ongevallen gebeurd, waarvan zes met lichamelijk letsel. Het ging veelal om kop-staartaanrijdingen. Slechts één keer was er een voertuig betrokken dat uit de Mollentstraat kwam. Een knip lijkt ons dus niet bijzonder effectief. Daarom nemen we als gemeente geen initiatief in die zin." (KDC)