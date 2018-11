Geen voorrang verleend: twee gewonden bij ongeval op kruispunt Sander Bral

27 november 2018

10u11 0 Ranst Door een stevige knal tussen twee auto’s zijn maandagavond twee personen gewond geraakt in Emblem (Ranst). Eén van de twee wagens kwam door de klap in een voortuin terecht.

Het ongeval deed zich voor op het kruispunt van de Broechemsesteenweg met de Liersesteenweg in Emblem. De bestuurder die de Liersesteenweg opdraaide, werd in de flank aangereden door een wagen die in de richting van Lier aan het rijden was. Eén wagen draaide volledig om zijn as en kwam in het midden van het kruispunt tot stilstand. De andere werd in de voortuin van een woning langs de kant gekatapulteerd. De brandweer had heel wat werk met het opruimen van het wegdek. Beide voertuigen moesten getakeld worden en de bestuurders moesten allebei voor verzorging naar het ziekenhuis.