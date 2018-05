Geen Toer de Sol dit jaar na dispuut over tapwagen 11 mei 2018

'Retrokoers' Toer de Sol - die normaal zondag door het centrum van Ranst zou rijden - gaat voor het eerst in acht jaar niet door. De reden daarvoor is best opmerkelijk: door een dispuut over de plaats van een mobiele tapwagen beslisten de organisatoren van de koers om de wedstrijd af te blazen. Het organisatiecomité wou de mobiele tapwagen vlak voor café De Solsleutel (op de hoek van de Lievevrouwestaat en de Gasthuisstraat) opstellen, maar het gemeentebestuur gaf daarvoor geen toestemming. De voorbije maanden was er wat getouwtrek tussen de mensen achter de Toer de Sol en de uitbater van De Solsleutel. De gemeente Ranst probeerde achter de schermen te bemiddelen, maar toen een vergelijk niet mogelijk bleek werd besloten dat de tapwagen moest verhuizen naar 'eender welke andere plaats langs het parcours'. De koersorganisatie wou echter enkel in de aankomstzone staan. Gevolg: geen Toer de Sol dit jaar. Er is wel een alternatief voorzien. Op de parking van basisschool De Knipoog zal er zondag vanaf 13 uur een behendigheidsparcours voor fietsers worden uitgezet. (KDC)