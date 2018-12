Gebouw ‘t Roodkapje heeft nieuwe eigenaar Kristof De Cnodder

30 december 2018

16u50 0

Het handelspand waarin tot vorige zomer de Ranstse charcuteriewinkel/traiteurzaak ’t Roodkapje was gevestigd is onlangs verkocht. De nieuwe eigenaars willen er eveneens een handelszaak in onderbrengen.

Na 38 jaar achter de toonbank van ’t Roodkapje zette eigenares Ria Dierckx eind juli de activiteiten stop. Ria wou het immers wat rustiger aan gaan doen. De vrouw zette haar winkel met bijhorende woonst in de Lieve Vrouwestraat te koop en intussen werd er ook effectief een koper gevonden.

“De nieuwe eigenaars hebben de intentie om er eveneens een handelszaak te gaan uitbaten”, klinkt het bij Immo Patio, het vastgoedkantoor dat de verkoop begeleidde. “Wat er exact gaat komen, kunnen we nog niet verklappen. De kopers willen immers eerst verbouwingen doen en dan pas met hun zaak naar buiten komen.” Hoe dan ook zal Ria Dierckx tevreden zijn. “Ik hoop dat er na mij ook een winkel komt. Een dorpscentrum heeft daar nood aan. Zo blijft het levendig”, vertelde Ria ons afgelopen zomer.