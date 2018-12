Garage uitgebrand na ontploffing gasfles Sander Bral & Nina Bernaerts

23 december 2018

17u18 0 Ranst Door een explosie van een gasfles is in Oelegem (Ranst) een garage uitgebrand. Het ging om een hevige brand die wel snel onder controle was door de brandweer. Er moest een ziekenwagen ter plaatse komen voor bewoners die in shock waren. Er vielen geen gewonden.

Om een nog onbekende reden is in een losstaande garage van een woning op de Schildesteenweg in Oelegem zondagavond een gasfles ontploft. Door de explosie vatte de garage vuur, de vlammen sloegen snel over naar de garage van de buren. De garage waar de brand uitbrak, brandde volledig uit. De aanpalende garage bleef gespaard. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de woningen in de straat.

Er moest een ziekenwagen ter plaatse komen omdat omstaanders enorm onder de indruk waren van de ontploffing met brand. Er vielen geen gewonden. Het was zondagavond nog niet duidelijk hoe de gasfles kon ontploffen. Wel is er geen sprake van kwaad opzet.