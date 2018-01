Garage met mobilhome brandt volledig uit 02u39 0

Een tuinhuis en een garage met een mobilhome in zijn zondagavond volledig uitgebrand. De brandweer kon wel voorkomen dat de brand over sloeg naar de woning. Er vielen geen gewonden, de bewoners konden zich tijdig in veiligheid brengen. De brandweer was snel ter plaatse in de Van den Nestlaan maar kon niet voorkomen dat de vlammen zowel het tuinhuis als de garage in de as legde. Er bleken ook gasflessen opgeslagen maar er kon voorkomen worden dat die vuur vatte. Het gaat waarschijnlijk om een accidentele brand, die ontstond aan de mobilhome. (NBA)