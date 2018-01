Foute afvalkalenders bedeeld 02u26 0

Het gemeentebestuur van Ranst laat weten dat er een fout is gebeurd bij de bedeling van de afvalkalenders voor 2018. Enkele inwoners hebben per ongeluk de afvalkalender van Boom in de bus gekregen. Betrokkenen kunnen hun kalender komen inruilen bij de gemeentelijke milieudienst. (KDC)