Familie viert diamanten bruiloft van Eugène (83) en Hélène (82) 13 juni 2018

Met een familiefeest in de tuin van Eugène (83) en Hélène (82) Lafaille - Bossaerts aan de Nieuwelaan 3, werd hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd. Het koppel leerde elkaar kennen bij de Generale bank in Antwerpen. Eugène was van Borgerhout en Hélène woonde in Oelegem. Na twee jaar stapten ze in het huwelijksbootje.





Eugène is zeer geliefd en gekend in Oelegem. In 1966 richtte hij de scouts op. Hélène was meer dan 5 jaar kokkin op het jaarlijkse kamp in provincie Limburg.





"Mijn grootmoeder sukkelt sinds vorig jaar met haar gezondheid. Maar ze krijgt bijzonder veel steun van mijn grootvader. Buiten deze zorg gaat mijn grootvader nog bij zijn kinderen en kleinkinderen helpen. En doet het gras af in de Sint-Lucia school", zegt kleinzoon Stijn. Het echtpaar kreeg drie zonen: Wim, Erik en Geert. Die zorgden voor 6 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.





(CML)