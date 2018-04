Fair Trade-gemeente 26 april 2018

Ranst mag zich voortaan officieel een 'Fair Trade-gemeente' noemen. De organisatie Fair Trade Vlaanderen reikte dat label onlangs uit aan het Ranstse gemeentebestuur. "De afgelopen jaren werden er door onze gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en de nieuwe Fair Trade werkgroep tal van initiatieven gelanceerd om eerlijke handel te promoten", zegt bevoegd schepen Fernand Bossaerts (CD&V). "Niet alleen het gemeentebestuur zelf, maar ook verschillende inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven hebben hun steentje bijgedragen. Op deze manier willen we het signaal geven dat 'eerlijke handel', zonder uitbuiting van mensen in ontwikkelingslanden, voor ons belangrijk is." (KDC)