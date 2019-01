Extra voorstellingen voor toneelstuk 'De Tweeling’ Samira El Oiamari

08 januari 2019

11u35 0 Ranst De voorverkoop van het toneelstuk ‘De Tweeling’ verloopt heel vlot. Daarom heeft de organisatie besloten om twee extra speeldata in te lassen.

Op 16 februari gaat de voorstelling ‘De Tweeling’ in première in het Stalteater en er zijn nu al bijna 500 plaatsjes de deur uit. Daarom heeft de organisatie besloten om twee extra speeldata in te lassen op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. Hierdoor lopen de voorstellingen een maand lang, vanaf 16 februari tot en met 16 maart. Er zijn nu al drie voorstellingen volledig uitverkocht.

Populair verhaal

Het verhaal zelf kent ook een groot succes. Het is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van schrijfster Tessa De Loo. Het boek werd ook verfilmd en kreeg in Nederland zelfs een musical.

Het stuk draait rond twee Duitse tweelingzusjes Lotte en Anna die op jonge leeftijd van elkaar gescheiden worden. Aan de vooravond van de tweede wereldoorlog groeien ze op in een ander milieu: Anna in Nazi-Duitsland en Lotte in België. Hierdoor hebben de zusjes minder contact en raakt hun band verwaterd. Er rest één vraag: kunnen ze de kloof na 40 jaar overbruggen of heeft het verleden een te grote impact?