Extra flitspaal geplaatst, nog twee op komst 29 mei 2018

02u55 0 Ranst Langs de Zandhovensesteenweg in Oelegem staat sinds kort een vaste onbemande flitscamera. Het is de eerste van drie extra 'flitsbakken' die voorzien zijn op het grondgebied van de fusiegemeente Ranst.

Aandachtige automobilisten die de voorbije dagen van Massenhoven naar Oelegem (of omgekeerd) reden, hebben het ongetwijfeld al gemerkt: op het stuk tussen de Europalaan en de rotonde aan 'Den Bol' staat een vaste flitser, gericht naar Oelegem. "Daar mag je maximaal vijftig kilometer per uur rijden en metingen uit het verleden wezen uit dat veel chauffeurs zich daar niet aan houden", zegt Ransts schepen van Verkeersveiligheid Tine Muyshondt (CD&V).





Al in 2014 beslist

"Overigens nam de gemeenteraad al in 2014 deze beslissing. Maar omdat eerst een hele procedure moest worden doorlopen, konden we nu pas overgaan tot de uitvoering van de plannen."





Ranst had al een flitspaal op de Antwerpsesteenweg en trajectcontrole met ANPR-camera's (kentekenplaatherkenning) op de Ranstsesteenweg. Binnenkort volgen er nog vaste camera's op de Bistweg en in de Gustaaf Peetersstraat (allebei in deeldorp Broechem). "Op die laatste locatie komen er mogelijk ook ANPR-camera's. Daarover zijn we in onderhandeling met de leverancier", aldus nog schepen Muyshondt. "Alles samen kosten de drie nieuwe flitsers meer dan honderdduizend euro: een hele hap uit ons verkeersbudget, maar voor de veiligheid wel een noodzaak." Hardrijders zijn gewaarschuwd, want de politie zal in Ranst ook nog blijven inzetten op mobiele flitscontroles. (KDC)