Extra fileleed dreigt in Bocht van Ranst DRUKBEREDEN STUK E34 KRIJGT DEZE ZOMER NIEUW ASFALT KRISTOF DE CNODDER

20 juni 2018

02u52 0 Ranst Extra verkeersellende vanaf 6 juli tot 20 augustus in de zogenaamde Bocht van Ranst. In twee fases wordt het wegdek van de E34 in beide rijrichtingen vernieuwd. "We moesten het wegdek ooit eens herstellen. Dan beter in de zomervakantie", klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

De Vlaamse overheid trekt 4,6 miljoen euro uit voor de vernieuwing van het wegdek in de Bocht van Ranst, een strook van vier kilometer tussen de oprit Oelegem van de E34 en de aansluiting met de E313. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakte gisteren de timing bekend voor deze werken.





Er zal in twee fases worden gewerkt. De eerste fase - die in principe loopt van 6 juli tot 11 augustus - is de meest ingrijpende en tijdrovende. "We beginnen in de richting van Antwerpen", vertelt woordvoerder Jef Schoenmakers van AWV. "Daar is de weg er het ergst aan toe. Om die reden moeten we daar op verschillende plaatsen tot op de fundering alles weghalen en heraanleggen. Over een lengte van twee kilometer moeten we tot zestig centimeter diep graven. Gedurende enkele weken zal het verkeer in die zone slechts over één rijstrook kunnen passeren. Verder is het zo dat de oprit in Oelegem in de richting van Antwerpen tijdelijk wordt afgesloten. Het verkeer zal dan worden afgeleid naar de oprit van de E313 in Massenhoven."





Tweede fase enkel 's nachts

Van 11 tot 20 augustus neemt de aannemer even een adempauze. Tussen 20 en 30 augustus zijn er werken in de andere richting. "In de richting van Nederland moeten we gelukkig niet tot op de fundering, want daar valt de slijtage redelijk mee", gaat Jef Schoenmaekers verder. "Op deze plaats wordt enkel de bovenste asfaltlaag afgefreesd en vervangen door een nieuwe laag. Daardoor kunnen we daar ietwat anders te werk gaan." In fase twee zal er enkel 's nachts worden gewerkt en kan het verkeer overdag blijven passeren, zij het aan een beperkte maximumsnelheid. Gedurende de nachten blijft dit stukje E34 dan wel volledig dicht. Op die momenten is er een omleiding voorzien over de E313 tot in Massenhoven. Van daaruit kan het verkeer over de N14 richting Zoersel om daar dan opnieuw de E34 op te draaien.





Wie dagelijks langs de 'Bocht van Ranst' passeert weet dat het daar in de spitsuren behoorlijk druk kan zijn. Het laat zich raden dat de werkzaamheden extra fileleed met zich meer zullen brengen. "We hebben bewust gekozen om deze klus tijdens de zomervakantie uit te voeren omdat er dan minder verkeer op de baan is, maar enige hinder is haast onvermijdelijk", reageert Jef Schoenmaekers. "Nu goed, we moesten het wegdek hoe dan ook ooit herstellen. We hebben er ook op gelet dat deze werken slechts heel kort samen vallen met de werken iets verderop in Turnhout. Zo hopen we de moeilijkheden tot een minimum te beperken."