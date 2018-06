Extra dag smullen op Funk Food Fest CROC-O-BUS VAN CHANTAL IS NIEUWKOMER OP FOODTRUCKFESTIVAL BEN CONAERTS

16 juni 2018

02u49 0 Ranst Het Funk Food Fest wordt voor de vierde editie uitgebreid met een extra festivaldag. Van donderdag 21 tot en met zondag 24 juni kan je gaan smullen aan de foodtrucks aan de Sint-Bernadusabdij in Hemiksem. Chantal Mombers (48) uit Broechem hoopt alvast te scoren met haar Croc-O-Bus, waar ze onder meer een croque met forel aanbiedt.

Net als de voorgaande jaren kondigt het Funk Food Fest zich aan als de culinaire hoogmis van de Rupelstreek. Zeker nu de organisatoren van de vzw Heymisse Feest hun foodtruckfestival met een extra festivaldag hebben uitgebreid. In plaats van vrijdag kan je deze keer al op donderdag naar het abdijpark afzakken.





"In samenwerking met Oxford Hemiksem organiseren we op donderdagavond een afterworkparty", zegt Evi Heyndrickx van Heymisse Feest. "Wie na het werk geen zin heeft om te koken, kan dus bij ons komen smullen. We voorzien muzikale omkadering in het teken van 'new beat' en 'new wave'. Onder meer DJ Alain Faber, een grote naam in het genre, komt platen draaien."





Ook de andere dagen wordt flink ingezet op animatie en muziek. Op vrijdag is opnieuw Katastroof te gast, zaterdag komen de Fixkes optreden en zondag kunnen kinderen genieten van een circusworkshop en een kinderdisco van Anick Berghmans, die haar strepen verdiende bij de Ketnetband.





Vorig jaar gestart

Maar dé klemtoon ligt tijdens het Funk Food Fest natuurlijk op het eten en dat belooft opnieuw de moeite te worden. Tien foodtrucks komen er het hele weekend allerlei culinaire lekkernijen van over de hele wereld op het bord toveren. Een van de opvallendste foodtrucks wordt wellicht de Croc-O-Bus van Chantal Mombers (48) uit Broechem. Voor haar is het de eerste keer dat ze op het Funk Food Fest staat.





"Ik serveer verschillende zelfgemaakte croques uit het vuistje", zegt ze. "Dat is lichter en gezonder dan een hamburger of een hotdog en je morst er niet zo veel mee. (lacht) Ik heb onder meer een Spaanse croque met tomatentapenade, chorizo, tomaten, rucola en mozarellakaas. De meest bijzondere is misschien de croque-o-vis met gerookte forel en groene pesto. Voor wie het liever iets zoeters heeft, heb ik dan weer een croque met brie, appeltjes en honing."





Chantal is vorig jaar met de Croc-O-Bus van start gegaan. "Nu mijn zoon naar de hogeschool gaat, was er wat tijd vrijgekomen en wilde ik opnieuw iets doen", vertelt ze. "Omdat ik zelf met gezonde voeding bezig was, ontstond het idee om een foodtruck te beginnen. We hebben een leuk karretje gevonden en zijn dan van start gegaan. Het is de beste beslissing die ik ooit genomen heb. Waar we ook staan, overal vallen mijn croques in de smaak en overal zijn de mensen vrolijk en vriendelijk. Dat maakt het echt superplezant."





Het Funk Food Fest vindt plaats van 21 tot en met 24 juni aan de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem. De toegang is gratis.





Alle info is te vinden





op www.heymissefeest.be.