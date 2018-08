Ex-CVP schepen op lijst Groen 14 augustus 2018

Groen pakt in Ranst uit met een opmerkelijke naam op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op plaats 21 staat Frans Marivoet, die vroeger nog schepen was voor de CVP. De 71-jarige inwoner van deeldorp Emblem komt weliswaar op als onafhankelijke binnen Groen. Marivoet hoopt na 36 jaar afwezigheid opnieuw verkozen te geraken als gemeenteraadslid. Als voormalig ACV-vakbondssecretaris en lid van het dorpscomité 'Emblem Leeft' is hij in elk geval al een bekende figuur in de gemeente.





(KDC)