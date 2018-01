Enige zekerheid: niet het werk van wolf TIEN SCHAPEN DOODGEBETEN IN 12 DAGEN SANDER BRAL

27 januari 2018

03u38 0 Ranst Een schapenhouder uit Ranst is tien schapen verloren in de afgelopen twaalf dagen. Ze zijn naar alle waarschijnlijkheid doodgebeten door een onbekend roofdier dat 's nachts de schapenweide terroriseert. Wolvin Naya, die vorig weekend nog twee schapen doodbeet in Meerhout, is het alleszins niet.

Schapenhouder Theo De Cock is de afgelopen twee weken al tien van zijn 120 schapen verloren. Zijn weide aan de Driepikkelhoeveweg in Ranst kreeg 's nachts enkele keren ongewenst bezoek van één of meerdere roofdieren die het op de kudde schapen gemunt hadden. De man legde meteen de link met wolvin Naya, die sinds begin dit jaar in ons land vertoeft en vorige week nog twee schapen doodbeet in het Kempense Meerhout. "Absoluut onmogelijk", laat Marie-Laure Vanwanseele van het Agentschap voor Natuur en Bos weten. "Op basis van de gps-gegevens van de tracker op wolvin Naya blijkt dat het dier de laatste dagen in het militair domein van Leopoldsburg gebleven is. Ze is niet in de buurt van Ranst geweest."





"Beer? Tijger?"

"Dan is dit het werk van een andere wolf", houdt Theo vol, die al tussen de schapen zit sinds hij leerde stappen. "Ik zou niet weten welk dier anders zo'n ravage kan aanrichten. Dat beest ging rechtstreeks voor de ongeboren lammetjes van mijn zwangere ooi en een ander karkas is tot op het bot opgepeuzeld. Als het geen wolf is, wat dan? Een beer, een tijger, een leeuw?", lacht Theo groen.





Zowel de inspecteur van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) als Jan Loos van Landschap vzw kwam gisteren ter plaatse. Ze zijn ervan overtuigd dat dit onmogelijk het werk van een wolf kon zijn. "Wolven gaan zeer chirugisch te werk met een precieze beet in de nek, zoals we vorige week in Meerhout met wolvin Naya zagen", verduidelijkt Loos, die zes jaar geleden de komst van de wolf voorspelde met de campagne 'Welkom Wolf!'. "Hier is duidelijk een ander dier zeer chaotisch tewerkgegaan. Wellicht heeft de schapenboer last van een hond uit de regio die 's nachts amok komt maken." Ook vossen schrapt Loos van de verdachtenlijst. "Vossen doen zoiets niet. Wat wel kan, is dat de dieren een natuurlijke dood stierven door bijvoorbeeld een ziekte die rondgaat in de kudde of omdat er iets foutliep bij de bevalling. Vossen die daarna aan de karkassen komen knagen waardoor het op aanvallen van een roofdieren lijkt, is ook een mogelijke piste."





Belletjes

"Wolf of geen wolf, ik ben wel tien schapen kwijt", zucht Theo. "Mijn buurman hoorde donderdag rond middernacht heel wat belletjes van mijn schapen rinkelen, wat op alarm duidt. Het automatische licht op zijn erf sprong kort daarna aan. Op die manier kunnen we de actie van het roofdier in kaart brengen. Ik neem hoe dan ook geen risico's meer, vannacht slapen mijn schapen op stal. Ik heb al eerder schapen verloren aan roofdieren, maar nog nooit op deze brute manier. Dit is een echte schok." Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek kwam gisteren niet enkel ter plaatse om de verwondingen vast te stellen maar ook DNA-stalen te nemen. De resultaten daarvan moeten uitsluitsel brengen over welk dier er achter de aanval zit.