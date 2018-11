Emblem Leeft maakt kans op erfgoedprijs Kristof De Cnodder

20 november 2018

Dorpsvereniging Emblem Leeft is genomineerd voor de provinciale Erfgoedprijs 2018. Zaterdag zal duidelijk worden of de vereniging effectief heeft gewonnen.

De provincie Antwerpen reikt komend weekend een speciale prijs uit aan een organisatie die zich inzet voor onroerend erfgoed. Emblem Leeft is één van de acht genomineerden. De vereniging tekende recent onder andere een erfgoedwandeling doorheen Emblem uit. Verder liet de vzw begin dit jaar bijvoorbeeld nog een historische kilometerpaal uit 1843 in ere herstellen.

Een jury van de provincie zal zich buigen over de verschillende kandidaten en zaterdag in de Singel in Antwerpen een laureaat aanduiden. De winnaar van de Erfgoedprijs krijgt een toelage van 10 000 euro. De nummers twee en drie krijgen allebei nog 5 000 euro voor hun werking.