Einde van een tijdperk: Jef Verhaegen stapt uit gemeenteraad

29 december 2018

In Ranst wordt op 2 januari het nieuwe gemeentebestuur geïnstalleerd en dat zal zonder Jef Verhaegen (71) gebeuren. Opmerkelijk, want Verhaegen zetelde 36 jaar in de gemeenteraad en was bijna vijftien jaar schepen. “Het is nu tijd voor de jeugd”, zegt de voormalige postbode.

Het politieke afscheid van Jef Verhaegen (Open VLD) is in zekere zin het einde van een tijdperk. In 1982 stapte de inwoner van deeldorp Emblem in de politiek omdat hij wou weten wat er met zijn belastinggeld gebeurde. 36 jaar later komt er aan dat avontuur een einde. Verhaegen raakte op 14 oktober wel nog verkozen, maar zijn partij werd naar de oppositie verwezen en daar past de huidige schepen van Sport, Toerisme, Jumelage, Lokale Economie en Plantsoenen en Begraafplaatsen voor.

“Ik had gehoopt nog een jaar of drie verder te kunnen als schepen om me dan te laten vervangen, maar dat mocht helaas niet zijn. Het feit dat we met Open VLD niet langer in de meerderheid zitten, was een tik en het versnelde mijn afscheid”, vertelt Jef Verhaegen. “In de gegeven omstandigheden leek het me beter om plaats te maken voor jongere mensen. Door een stap opzij te zetten kan Sonja De Pooter – de huidige voorzitster van de gemeenteraad – toch raadslid blijven, want zij was eerste opvolger. Verder doet het me plezier dat mijn neef Bart Goris voor het eerst zal zetelen. Via hem ga ik het van op afstand zeker blijven volgen.”

“Het zal vreemd aanvoelen om niet meer bij het gemeentebestuur te zijn, maar ik mag met trots terugblikken op enkele verwezenlijkingen waaraan ik heb meegeholpen”, aldus de uittredende schepen. “Bij de bouw van het seniorenlokaal in de Valkenlaan was ik bijvoorbeeld één van de voortrekkers. En vrij recent hielp de gemeente roeiclub The Oar nog bij de bouw van een nieuw lokaal. Dat is zo ook een dossier dat ik van nabij volgde.”

Voor een groots afscheidsfeest heeft Jef Verhaegen – die nu wat meer gaat fietsen en tuinieren - zelf bedankt. “Ik hoef niet zo nodig in de belangstelling te staan”, klinkt het bescheiden. “De mensen die het door de politici uitgestippelde beleid in het veld waarmaken zijn even belangrijk. Het gemeentepersoneel heb ik dan ook uitdrukkelijk bedankt voor de samenwerking.”

