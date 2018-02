Eet een broodje en koop bloemen in zelfde zaak 22 februari 2018

02u51 0 Ranst Op de Liersesteenweg in Emblem is gisteren de nieuwe zaak Brood en Bloemen open gegaan. Zoals de naam al suggereert kan je er eten én bloemen kopen. Uitbaatsters Ine Van Coillie en Nathalie Smolders startten hun zaak drie jaar geleden op in de Kolveniersstraat in Lier, maar dat pand werd te klein.

Brood en Bloemen nam zijn intrek in de voormalige interieurwinkel Arte Deco in Emblem. Na twee maanden verbouwen kon de zaak gisteren openen. "Het voordeel aan dit gebouw is dat we hier ruimer zitten dan op onze oude stek", zeggen zaakvoersters Ine en Nathalie. "Bovendien beschikken we nu over een terras."





In Brood en Bloemen kan je ontbijten, lunchen en gebak eten. Maar even goed kan je er dus bloemen kopen. "Destijds zijn we begonnen als cateringbedrijf. Dat doen we trouwens nog steeds en dan zorgen we altijd voor een mooi versierde tafel. Bloemen horen daarbij. Die kan je dus ook in onze winkel kopen", verklaren Ine en Nathalie hun opmerkelijke concept. (KDC)





Meer info op www.broodenbloemen.com