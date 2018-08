E34 vanaf maandag tien nachten lang afgesloten 16 augustus 2018

02u30 0 Ranst De wegenwerken op de E34 in Ranst gaan volgende week de tweede fase in. Vanaf dan wordt er gewerkt in de richting van Nederland. De autosnelweg zal tien nachten lang volledig worden afgesloten tussen 21 en 6 uur.

Tussen 6 juli en 4 augustus werd er in de zogenaamde 'Bocht van Ranst' al het asfalt vernieuwd in de richting van Antwerpen. Dat leidde - zelfs in de vakantieperiode - bij momenten tot lange files. Nu die werkzaamheden achter de rug zijn, pakt het Vlaamse Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) ook het wegdek in de andere richting aan.





"De werken in de richting van Nederland zijn minder ingrijpend - enkel de toplaag dient vervangen te worden - en ze zullen bijgevolg minder lang duren", klinkt het bij AWV. Op maandag 20 augustus begint men er aan. Op donderdag 30 augustus zou de klus in principe geklaard moeten zijn. Om eventuele verkeershinder te beperken wordt er enkel 's nachts gewerkt.





Tijdens de nachtelijke uren wordt het verkeer vanuit Antwerpen over de E313 tot in Massenhoven gestuurd. Via afrit 19 loopt de omleiding over de N14 richting Zoersel. Daar kan dan opnieuw de E34 worden genomen. Overdag zal het verkeer wel steeds via Ranst over de E34 kunnen passeren, weliswaar over een stuk afgefreesde weg. Om veiligheidsredenen zal de snelheid dan worden beperkt tot 70 kilometer per uur. De Vlaamse overheid trok 4,6 miljoen euro uit voor de vernieuwing van de 'Bocht van Ranst'. (KDC)