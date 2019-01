E34 richting Antwerpen volledig afgesloten door ongeval in Oelegem Sander Bral kg

29 januari 2019

11u16

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 26 Ranst Door een ongeval in Oelegem (Ranst) is de E34 richting Antwerpen volledig versperd. Het verkeer naar Antwerpen moet de snelweg verlaten in Oelegem en omrijden naar de E313 via Massenhoven (Zandhoven). Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt dat de hinder lang kan duren.

Volgens de federale politie gaat het om een ernstig ongeval waarbij een bestelwagen en een lichte vrachtwagen betrokken raakten. Eén slachtoffer is er erg aan toe. “We hebben van de federale politie vernomen dat de hinder een tijdje kan duren”, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum.

Omleiding

Het verkeer op lange afstand dat van Turnhout naar Antwerpen moet, neemt beter de N19g en de E313. Het aankomende verkeer wordt al in Zoersel van de snelweg gehaald en naar de oprit Massenhoven van de E313 geleid.



Wie zich al verder op de snelweg bevindt, kan de afrit Oelegem nemen en eveneens binnendoor naar Massenhoven rijden.



Het verkeer over langere afstand vanuit de Kempen kiest best al in Turnhout voor een omleiding binnendoor, door via Kasterlee en Geel naar de oprit Geel-West van de E313 te rijden. Vanuit Nederland wordt de E19 als alternatief aangeraden.

File

Achter het ongeval staat al een file van meer dan twee kilometer. De hulpdiensten zijn intussen ter plaatse, maar vermoeden dat hun werk lang zal duren.



Tot overmaat van ramp is rond 11 uur ook op de E313 een probleem ontstaan richting Antwerpen, net voorbij de oprit Massenhoven waar het verkeer van de omleidingsroute aankomt. Een defecte vrachtwagen verspert daar de rechterrijstrook. Door die flessenhals verlies je op de E313 zelf vanaf Grobbendonk al een half uur en dreigt het ook op de lokale wegen te stremmen.