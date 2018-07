Drie kinderen en drie volwassenen gewond na zware crash 07 juli 2018

02u36 0 Ranst Een zware crash met drie personenwagens en een vrachtwagen heeft gisterenmiddag een zware tol geëist op de E34 richting Antwerpen.

In Oelegem (Ranst), vlak voor het knooppunt met de E313, zijn een vrachtwagen en drie personenwagens met Duitse en Britse nummerplaten tegen elkaar geknald in de staart van een file. Drie volwassenen raakten daarbij ernstig gewond. Ook drie kinderen, die in shock verkeerden, moesten naar het ziekenhuis gevoerd worden. De trucker kwam er zonder kleerscheuren van af. "Omdat de vrachtwagen in schaar over de snelweg stond, was er enkel via de linkerrijstrook verkeer mogelijk", klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum. "Een bijzonder pijnlijk ongeval tijdens een sowieso al moeilijke periode met de start van het bouwverlof en het begin van de zomervakantie in Nederland." (BSB)