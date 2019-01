Dealer leeft met politiekogel in hals, maar wordt toch opnieuw betrapt

Patrick Lefelon

10 januari 2019

16u37 0

De veroordeelde Yannick H. (31) uit Ranst staat opnieuw voor de rechter wegens drugs dealen. Sterker nog, Yannick H. werd betrapt op exact dezelfde plaats in Ranst waar hij drie jaar geleden werd neergeschoten door de politie. De dokters vinden het te riskant om de kogel uit zijn hals te verwijderen.

Speurders van de politiezone Zara wreven zich even in de ogen toen zij op 11 augustus 2018 getuige waren van een drugsdeal aan een café in de Doggenhoutstraat in Ranst. Achter het stuur van de auto zat Yannick H.. Tussen de zetels vonden de speurders 10 zakjes cocaïne. Yannick H. had niets op zak. Bij zijn passagier Farid D. werden twee gsm’s en 420 euro gevonden.

Yannick H. was dezelfde man die op 25 september 2015 op dezelfde plaats werd neergeschoten toen hij wegvluchtte en een politieman bijna omverreed. Yannick H. overleefde de schietpartij maar de kogel steekt nog steeds in zijn hals. Op het proces in 2017 zei zijn advocaat daarover: “Dokters durven niet opereren uit schrik zenuwen te raken die verlamming kunnen zorgen. De kogel blijft als een zwaard van Damocles boven het hoofd van Yannick H. hangen.”

Yannick H. werd toen veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel voor het bijna aanrijden van de agent.

“Iedereen kent hem”

Op het proces over de nieuwe feiten van augustus 2018 nam medeverdachte Farid D. alle schuld op zich. Hij riskeert 30 maanden cel. Farid D. zat in financiële problemen door een eerdere veroordeling. Advocaat Sam Vlaminck: “Door cocaïne te dealen hoopte hij er financieel bovenop te komen. Maar Farid D. heeft begrepen dat het zo niet werkt. Zijn vrouw gooit hem buiten als hij nog één keer hervalt.”

Farid D. verklaarde dat Yannick H. geen enkele schuld trof. “Ik had Yannick gevraagd mij aan het café af te zetten. Met het drugsdealen zelf heeft hij niets te maken.”

De openbare aanklager dacht daar anders over. Zij vorderde twee jaar cel voor Yannick H. omdat hij door twee cocaïnekopers op foto’s was aangeduid als dealer.

Dan vond advocaat Marc Swinnen niet verwonderlijk. “Mijn cliënt Yannick H. is sinds het schietincident in heel de regio bekend als die dealer met de kogel in zijn hoofd. Mijn cliënt is sinds lang gestopt met dealen. Nergens wordt aangetoond dat hij die avond drugs heeft verkocht.”

De rechter spreekt zich uit op 24 januari.