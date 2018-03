De Voorkempen plantte 18.000 bomen in 2017 17 maart 2018

02u50 0

De stichting Regionaal Landschap de Voorkempen - die een aantal bossen beheert in het gebied tussen Berendrecht, Essen, Malle en Ranst - maakte onlangs zijn jaarcijfers van 2017 bekend. Zo plantte men meer dan 18.000 bomen aan, zaaide men 43 hectare fauna-akkers in, beheerde men meer dan 1.500 meter dreven, plaatste men tien bijenhotels en begroette men bijna 20.000 bezoekers bij allerhande activiteiten. De hoofdzetel van de organisatie is gevestigd in provinciaal groendomein Vrieselhof in Oelegem. (KDC)