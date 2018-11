De Smaak is ‘ambassadeur van de horeca’ Kristof De Cnodder

28 november 2018

Kris Nijs, Francine Van Loock en Jana Nijs van het Broechemse restaurant De Smaak mogen zich voortaan ‘ambassadeur van de horeca’ noemen. De Smaak won deze prestigieuze prijs tijdens de Hospitality Awards, zeg maar de ‘Oscars’ voor de kleine zelfstandigen in Vlaanderen.

“Eigenlijk pakten we de hoofdprijs tijdens de gala-avond”, vertelt zaakvoerder/chef-kok Kris Nijs met gepaste trots. “De voorbije twee jaren gingen we ook al met awards lopen in nevencategorieën. Vanzelfsprekend is dit een mooie blijk van erkenning, waar we heel blij mee zijn.”

De Smaak verhuisde zes maanden geleden naar een ander pand (een vroegere dokterswoning) in de Pertendonckstraat. “In het begin was het wat wennen. Zo kookten we in ons vorige gebouw op gas en hebben we hier een inductievuur. Maar de aanpassing is intussen achter de rug”, geeft Kris Nijs nog mee. “Op de nieuwe locatie hebben we meer mogelijkheden en plaats.”