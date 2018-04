Dauwwandeling in Zevenbergbos 12 april 2018

Vzw Pasar Schilde organiseert op zondag 22 april een 'dauwwandeling' in het Zevenbergbos in Ranst. Een gids van Natuurpunt zal de wandelaars onderweg de nodige uitleg geven. Er wordt al om 7.30 uur vertrokken op de parking van het kerkhof in de Driepikkelhoeveweg. Na de wandeling van zo'n zeven kilometer wordt er nog een drankje aangeboden in de recent gerenoveerde Drogenhof-schuur. Deelname kost één euro voor Pasar leden en twee euro voor niet-leden. Inschrijven kan nog ter plaatse. Meer info via www.pasar.be/schilde (KDC)