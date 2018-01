Christel Engelen trekt lijst Vlaams Belang 02u26 0

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober zal Christel Engelen de lijst van Vlaams Belang in Ranst trekken. Engelen zetelt nu ook al in de gemeenteraad. Zij is momenteel de enige vertegenwoordiger van Vlaams Belang in Ranst. Bij de verkiezingen in 2012 was Engelen eveneens lijsttrekker. Toen behaalde ze 516 voorkeurstemmen. (KDC)