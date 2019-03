CD&V teleurgesteld over Klimaatdag in Annuncia-Instituut Ewelina Verhulst

19 maart 2019

17u43 0 Ranst Vorige week vrijdag heeft het Annuncia-Instituut in Ranst een Klimaatdag georganiseerd. Enkel schepen van Milieu Luc Redig (Groen) werd persoonlijk uitgenodigd om in debat te gaan met een aantal leerlingen. “Ik ben ervan overtuigd dat Redig zijn standpunten of die van Groen heeft uitgelegd aan die leerlingen en kunnen dus nooit leren om een mening te hebben”, zegt partijvoorzitter van CD&V/WIJRanst Dirk Verbruggen.

Twee leerlingen van elke klas konden in gesprek met plaatselijk schepen van Milieu Luc Redig. Voor de directrice van het Annuncia-Instituut, Nancy Pauwels, leek het een fantastisch idee om op die manier leerlingen milieubewuster te maken en een steentje te kunnen bijdragen. Ze viel dan ook van haar stoel toen ze hoorde dat Verbruggen dit politiek gekleurd vond. “De Klimaatdag ging simpelweg over: Wat doet een schepen van Milieu en wat zijn z’n taken? Het was zeker niet onze bedoeling om dit politiek gekleurd te maken.”

Verbruggen interpreteerde het op een andere manier en vindt het vooral pedagogisch niet verantwoord. “Wanneer je scholieren wil informeren over klimaat en milieu, moet de school alle politieke fracties uitnodigen. Alleen schepen van Milieu heeft de kans gehad om langs te komen en heeft de standpunten van zichzelf en/of die van partij Groen aan hen uitgelegd.”

Volgens Pauwels was het echt bedoeld als een fijne actie voor en met de leerlingen en heeft dit niets met politiek te maken. “Ik was zelf aanwezig en schepen van Milieu heeft het zelfs niet gehad over zijn partij Groen. Ik vind dit echt enorm raar dat Verbruggen hier een probleem van maakt.”