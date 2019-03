Carnavalsweek onderbroken door kermis en feestmarkt met optredens Sander Bral

03 maart 2019

18u46 0 Ranst Ook in Oelegem (Ranst) zetten de lokale feestbeesten het carnavalsfeest koppig door in het slechte weer. De vzw achter Gezellig Oelegem pakte zondagmiddag uit met optredens en een performance van dansschool Style2Use.

De meisjes van de Wommelgemse dansschool Style2Use lieten zich niet van de wijs brengen door het hondenweer zondagnamiddag. Terwijl het publiek zich schuilhield onder paraplu’s, gaven de danseressen het beste van zichzelf. Ook Blue Rock Boogieband en Crumb verblijdden de Oelegemnaar aan de voet van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartskerk.

De feestmarkt en kermis aan de kerk was slechts een intermezzo in de carnavalsweek van vzw Gezellig Oelegem. Vrijdag was er al een carnavalstoet van de Oelegemse scholen en achteraf was er een fuif voor alle leeftijden van de Gezinsbond.

Dinsdag zijn alle kinderen tot en met elf jaar welkom in Brasserie De Leeuw voor kindercarnavalbal en achteraf is het aan de pubers tot vijftien jaar voor een feest van voetbalclub K. Oelegem S.K. in een tent aan de molen. De feestweek wordt afgesloten met het grote carnavalbal voor volwassenen.

Gezellig Oelegem is een vzw die zich al enkele jaren inzet voor laagdrempelige familieactiviteiten in de dorpskern. Naast de Feestmarkt en Carnaval organiseert het zo ook elk jaar de Kerstmarkt.