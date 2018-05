Campus Vesta spaart jaarlijks 18 miljoen liter water uit 03 mei 2018

02u41 0 Ranst Campus Vesta - het provinciale opleidingscentrum voor de hulpdiensten in Emblem (Ranst) - heeft 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in een eigen waterzuiveringscircuit. Campus Vesta zal hierdoor jaarlijks maar liefst 18 miljoen liter water kunnen uitsparen.

Op Campus Vesta vinden dagelijks blusoefeningen van de brandweer plaats. Tot voor kort ging het gebruikte bluswater verloren, maar dat is nu niet meer het geval. Zo werd er een nieuw oefenterrein aangelegd, met daaronder een reservoir waar het gebruikte water wordt opgevangen. Dat water gaat dan (samen met het afvalwater van de gebouwen op de site) door een gloednieuwe waterzuiveringsinstallatie.





"Het is niet de bedoeling om het water drinkbaar te maken, maar een zekere zuivering dient er wel te gebeuren als we het willen hergebruiken bij volgende blusoefeningen", zegt directeur Koen Milis van Campus Vesta. "Onvermijdelijk krijgen de brandweerlui bij het blussen toch wat water binnen, vandaar. We hebben flink geïnvesteerd in dit nieuwe circuit, maar we gaan nu wel serieus kunnen besparen op water. Jaarlijks tapten we 18 miljoen liter af bij Pidpa, maar dat is niet meer nodig. Bovendien hebben we mee geholpen aan de ontwikkeling van milieuvriendelijker bluspoeder en blusschuim. Dat maakt het zuiveringsproces natuurlijk meteen een stuk makkelijker." (KDC)