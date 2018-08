Buren Broechemlei ruimen zwerfvuil op 02 augustus 2018

02u26 0

Enkele bewoners van de Broechemlei in Ranst hebben een actie op poten gezet om het vele zwerfvuil in hun straat op te ruimen. "Voortaan gaan we elke laatste donderdagavond van de maand op pad om de bermen proper te maken", zegt initiatiefneemster Inge Bervoets. "De gemeente steunt ons door gratis vuilzakken ter beschikking te stellen. We hopen dat er in de toekomst nog meer mensen komen helpen, maar vooral dat sluikstorters eens gaan nadenken over hun gedrag. Uiteindelijk blijft het jammer dat er zo veel afval op straat belandt."











(KDC)