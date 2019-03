Brood & Bloemen: Ik blijf vaste klant! Annelin Marien

12 maart 2019

16u29 0 Ranst Op een niet zo gezellige grote baan tussen Emblem en Lier ligt een heel gezellig klein ontbijt-lunchzaakje, Brood & Bloemen. Houten en marmeren tafels, verse taarten, toffe producten die te koop staan zoals handzeep, en - de naam zegt het al - veel planten en bloemen. Ik ben hier al vaste klant, dus ik vertel jullie graag over een van mijn favoriete lunchadresjes.

Ik kom hier wel vaker met mijn mama, dus ook vandaag is zij mijn lunchgezelschap in Brood & Bloemen. We bestellen allebei een verse limonade met salie en bloedsinaasappel. Die smaakt lekker fris en vers. Ik neem een toast met hummus en gegrilde groentjes, mama neemt een slaatje met scampi's. De bordjes worden op tafel gezet, en zien er zoals altijd prachtig uit. Ik krijg een dik stuk toast met lekkere verse hummus en een hele hoop groentjes: rode biet, zoete aardappel, broccoli, bloemkool, paprika... Er komt ook een klein slaatje bij met nog allerlei koude groentjes en een lekkere vinaigrette, niet het basisslaatje met enkel tomaat en komkommer dus.

Scampi met mandarijn

Ook mijn gezelschap is tevreden over haar keuze: de scampi’s en mandarijntjes zijn een goede combo, en er zitten zeker genoeg scampi's in het slaatje. “Want in sommige restaurants moet je die scampi's tussen de sla gaan zoeken”, merkt mijn moeder op. Ook de groentjes zijn gevarieerd en bij het slaatje komt ook een lekkere currysaus en een kommetje vers brood.

Als dessertje kiezen we elk nog een stuk taart: ik wortel, mama kersen. De stukjes taart worden geserveerd op schattige bloemenbordjes. Mijn worteltaart is eerlijk gezegd een beetje droog. Ze stond misschien net iets te lang uitgestald. Mama’s kersentaart is wel lekker mals. Ze neemt er nog een latté met hazelnoot en speculaas bij, wat ook bijna een dessert op zich is, en ik een thee. Als we gaan betalen, kan ik het niet laten om nog een flesje handzeep te kopen. Zo sluiten we weer een fijne middag af in Brood & Bloemen.

Liersesteenweg 78, 2520 Emblem

Tel.: 03/3378327

www.broodenbloemen.com

Koffie-thee-homemade limonade: €2,2 - €4

Ontbijtformules: €11 - €21

Toast: €9 - €14,5

Salades: €16 - €17,5

Stuk taart: €5 - €6