Bouw veertien flats naast school tijdelijk stilgelegd Kristof De Cnodder

04 december 2018

De bouw van veertien flats naast de Broechemse basisschool De Sleutel ligt tijdelijk stil. De voorbije dagen en weken liepen er aardig wat klachten binnen over de verkeerssituatie in de omgeving van de werf.

In de loop van dit najaar startte projectontwikkelaar DCA op de hoek van de Lostraat en de Kapelstraat met het optrekken van ‘Residentie Mero’. Sindsdien werden er in de buurt verschillende klachten genoteerd omtrent het werfverkeer. Zeker in de smalle Kapelstraat zorgden de vrachtwagens die materialen leverden voor overlast en onveilige situaties. Het passerende verkeer zocht zich een weg over het aanwezige voetpad en daar waren de omwonenden vanzelfsprekend niet blij mee.

“Nadat de politie eerst een aantal boetes uitschreef, werd in samenspraak met de aannemer beslist om de bouwwerken tijdelijk stil te leggen. De activiteiten zullen pas worden hervat als er in de Lostraat een volledig afgescheiden zone is gecreëerd om materiaal te lossen”, zegt Ransts schepen van Mobiliteit Fernand Bossaerts (CD&V). “Het schepencollege gaf DCA inmiddels de toestemming om in De Lostraat gedurende de werkzaamheden een deel van het openbaar domein in te nemen. Daar blijft dan toch nog voldoende plaats over voor het andere verkeer.”

Om die loszone in te richten dient de Lostraat wel een dag volledig te worden afgesloten. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer dit exact zal gebeuren.