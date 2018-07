Bouw veertien flats kan nu echt starten PROJECTONTWIKKELAAR WINT PROCEDURESLAG KRISTOF DE CNODDER

04 juli 2018

02u49 0 Ranst Het heeft jaren geduurd maar projectontwikkelaar DCA heeft nu toch een vergunning beet voor de bouw van veertien appartementen naast basisschool De Sleutel in Broechem. Omwonenden vochten de vergunning aan omdat ze vreesden voor de verkeersveiligheid, maar ze kregen ongelijk.

DCA begint nog dit najaar met de bouwwerken.





Een paar grote doeken met simulatiebeelden kondigen de komst van 'Residentie Mero', op de hoek van de Broechemse Kapelstraat en Lostraat, aan. Na een lange procedureslag kan de schop binnenkort eindelijk in de grond. Bouwheer is aannemer DCA uit het Kempense Beerse, die recent in groot Ranst nog het appartementencomplex Hof van Emblehem neerpootte op de vroegere site van discotheek Bar-Clès. DCA geniet ook enige bekendheid als hoofdsponsor van voetbalclub Beerschot-Wilrijk.





"Het is een hele opluchting dat we eindelijk ook in Broechem kunnen beginnen", opent Francis Vrancken, de grote baas van DCA. "Het bleek niet zo evident om daar een bouwvergunning vast te krijgen. Enkele buurtbewoners hebben zich fel verzet tegen dit project. Eerst gingen ze in beroep bij de bestendige deputatie en daarna bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Finaal kregen wij dan toch groen licht."





Protestcomité vangt bot

Enkele buren vreesden dat de bouw van de flats de verkeersveiligheid in de omgeving van basisschool De Sleutel niet ten goede zou komen. Zo zat de schrik er in dat de veertien geplande wooneenheden extra verkeer zouden aantrekken. Verder had men liever gezien dat het bouwproject van DCA een paar meter achteruit zou worden ingeplant, waardoor de smalle straten wat zouden kunnen worden verbreed. Maar het protestcomité ving dus bot.





Francis Vrancken maakt zich sterk dat 'Residentie Mero' echt wel een aanwinst zal worden voor het centrum van Broechem. "Tot voor enkele jaren was het daar zo'n beetje een 'vuile hoek', waarop twee oude woningen stonden. Nu komt er een mooi en hedendaags project met hoogwaardige materialen in de plaats", beweert Vrancken. "We merken ook dat er veel belangstelling bestaat voor de appartementen. Nu al zijn er vier van de veertien flats verkocht. In oktober beginnen we normaal effectief te bouwen. Zowat anderhalf jaar later hopen we de appartementen en zestien bijhorende ondergrondse parkeerplaatsen te kunnen opleveren."





Er worden drie soorten woonsten aangeboden: een paar appartementen met privétuin, een paar met een (zuidgericht) terras en een paar penthouses. De woonoppervlaktes variëren van 79 tot 116 vierkante meter. De goedkoopste flats zijn beschikbaar vanaf 229 000 euro (exclusief BTW).





Meer info op www.residentie-mero.be