Bijenmarkt 23 maart 2018

Zondag 25 maart organiseren De Liefhebbers van 't Zoet vzw hun jaarlijkse bijenmarkt in de parochiezaal Venusstraat 14 in Oelegem. "Naast de verkoop van bijen zijn er standjes met bloemen, zaden en planten, honing en kaarsen. Er is een kleine tentoonstelling met bijenmateriaal, een cafetaria met democratische prijzen en kinderanimatie", zegt Luc Luyten, scretaris van de LVTS vzw. De toegang is gratis. (WAE)