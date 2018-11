Beperkte dakbrand snel onder controle Sander Bral

29 november 2018

14u26 0 Ranst De brandweer van Schilde moest zich donderdagvoormiddag richting Oelegem (Ranst) reppen voor een dakbrand. Bij aankomst bleek het vuurtje snel onder controle. Er vielen geen gewonden.

De Schildesteenweg in Oelegem werd donderdag opgeschrikt door een brandje. Er was om een nog onbekende reden brand uitgebroken onder het dak van een woning. De brandweer van Schilde kwam ter plaatse en had het incident snel onder controle en kon de schade beperken tot het dak. Er vielen geen gewonden en het pand blijft bewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Mogelijk gaat het om een kortsluiting onder het dak.