België-Holland in Lo Pétillante 06 april 2018

Op zondag 22 april staat in ontmoetingscentrum Lo Pétillante in Broechem de muzikale 'interland' België-Holland op het programma. De Belgische Deborah Ostrega en de Nederlander Ernst Löw brengen die dag bekende songs uit de Lage Landen. Liedjes van Jacques Brel, Ann Christy, Ramses Shaffy en Bram Vermeulen passeren de revue. Het concert start om 14 uur. Kaarten kosten 12,5 euro in voorverkoop en 15 aan de kassa. (KDC)