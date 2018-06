Bebouwde kom Broechemlei breidt uit 27 juni 2018

Het gemeentebestuur van Ranst heeft beslist om de bebouwde kom op de Broechemlei uit te breiden. "Concreet schuift de bebouwde kom zo'n driehonderd meter op in de richting van Antwerpen", zegt schepen van Verkeer Tine Muyshondt (CD&V). "Dit gebeurt op vraag van de bewoners. De voorbije jaren zijn er op het bewuste gedeelte van de Broechemlei heel wat woningen bij gekomen. Veel van die mensen gaan met hun auto achterwaarts de baan op. In die zin is het veiliger om de snelheid daar terug te brengen."





Hoewel de Broechemlei een gewestweg is, maakt het gemeentebestuur zich sterk dat men de aanpassing kan uitvoeren zonder toestemming van de Vlaamse overheid. (KDC)