Barbecue verboden op openbaar domein 28 juli 2018

De aanhoudende droogt van de voorbije weken noopte het gemeentebestuur van Ranst tot het uitvaardigen van een bijzonder, tijdelijk reglement. Zo is het tot nader order verboden om een barbecue te houden in de Ranstse bossen of op de gemeentelijke domeinen. Dus als u van plan was om op een openbare plaats uw vleesje te roosteren, kan u alvast niet in Ranst en deelgemeentes terecht. Thuis barbecueën is uiteraard nog steeds toegestaan. Overigens geldt er in Ranst ook een rookverbod in de publieke open ruimtes. (KDC)