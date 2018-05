Auto verliest wiel na klap tegen vangrail 22 mei 2018

02u26 0

Op de E313 richting Antwerpen verloor een personenwagen gisterenochtend rond half zeven in volle snelheid een wiel na een klap tegen de vangrail. Het ongeval deed zich voor ter hoogte van Ranst aan het tankstation.





Na de tik tegen de vangrail verloor de wagen het linkervoorwiel en werd het voertuig weggeslingerd. Het kwam dwars over verschillende rijvakken tot stilstand. Er waren daardoor een tijdlang drie rijvakken versperd. De chauffeur werd gewond afgevoerd terwijl zijn voertuig getakeld werd. Een half uur later was de verkeershinder al van de baan. (BSB)