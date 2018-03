Asbest vrijgekomen na brand bij visclub 16 maart 2018

02u50 0 Ranst Visclub 't Zit Er In uit Ranst zal een deel van haar terrein in de Oude Vaartstraat moeten saneren, nadat een brand afgelopen weekend het clublokaal in de as legde. Bij de brand kwam asbest vrij en dat moet zo snel mogelijk worden opgeruimd. Vandaag komt ook de verzekering van de club een kijkje nemen.

De rampenambtenaar en milieudienst van de gemeente Ranst onderzochten de voorbije dagen het terrein van 't Zit Er In en ontdekten dat er door de recente brand een hoeveelheid schadelijke asbestpartikels verspreid raakte. Dat was verwacht, want in het golfplaten dak van de afgebrande kantine zat asbest.





Saneren

"Door het natte weer van de voorbije dagen kreeg het asbest niet de gelegenheid om verder weg te vliegen", zegt Ransts milieuschepen Tine Muyshondt (CD&V). "Toch krijgt de visclub nu de opdracht om zo snel mogelijk te saneren." Acuut gevaar voor de volksgezondheid is er niet - wegens geen directe omwonenden - maar met asbest kan je nu eenmaal niet voorzichtig genoeg omspringen.





"Het is logisch dat men geen risico's wil nemen", zegt clubvoorzitter Tom Van Peteghem. "Tegelijk kost een sanering natuurlijk weer extra tijd en dat is jammer, want liefst van al zouden wij zo snel mogelijk de draad weer oppikken. We staan aan de start van het nieuwe hengelseizoen en onze leden hadden er zin in. Los daarvan moeten we toch ook wachten op onze verzekering. Die stuurt morgen (vandaag, red.) een expert ter plaatse. Als alle noodzakelijke maatregelen zijn getroffen zullen we mogelijk een container of een tent plaatsen als voorlopig onderkomen. Dat zijn we nog aan het bekijken, in samenspraak met de persoon van wie we het terrein huren."





De visprijskamp die nu zondag was voorzien, gaat hoe dan ook niet door. "Onze jaarlijkse pensenkermis, deze zaterdag, vindt wél plaats", besluit Tom Van Peteghem. "Niet in onze chalet, maar bij onze ondervoorzitter thuis. Hopelijk kunnen we daar al wat geld inzamelen voor de heropbouw." (KDC)